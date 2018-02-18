Кличко в Мюнхене Важно наконец найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН, и чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.