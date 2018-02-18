Кличко в Мюнхене Важно наконец найти формулу создания миротворческой миссии под эгидой ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня очень важно, чтобы наконец была найдена формула создания миротворческой миссии под эгидой ООН, и чтобы миротворческая операция охватывала территорию отдельных районов Донбасса, а не только линию разграничения, как на этом настаивает Россия. Об этом во время встреч на полях Мюнхенской конференции говорил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.
В частности, во второй день конференции состоялись его двусторонние встречи с Федеральным канцлером Австрии Курц и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
"Нам критически необходимо начать реальный процесс урегулирования ситуации на Востоке Украины и реинтеграции Донбасса, - сказал Кличко. - Миротворческие силы ООН однозначно должны контролировать также и граница с Россией ", - подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил важность сохранения санкций против России, как одного из механизмов сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.
"Мы высоко ценим усилия США и ваши лично в поисках путей урегулирования ситуации в Донбассе. Также необходима дальнейшая поддержка США в воплощении необходимых реформ в Украине. Особенно в сфере обороны и безопасности, в чем Соединенные Штаты нам сегодня помогают и мы благодарны за это ", - отметил Кличко, общаясь с Куртом Волкером.
Он также поблагодарил Федерального канцлера Австрии курильщиков за его позицию по миротворческой миссии и готовности содействовать в этом деле.
Также на Мюнхенской конференции Кличко принял участие в дискуссии конференции "Форум безопасности и мира при поддержке Международного Союза демократов и Международного Республиканского Института" и ланчи по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии, где обсудили вопросы и вызовы, стоящие перед национальной безопасностью Украины.
Состоялась встреча мэра Киева и с председателем парламентской группы Христианско-социальный союз Германии в Бундестаге Александром Добринтом.