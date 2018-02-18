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Кличко в Мюнхені: Важливо нарешті знайти формулу створення миротворчої місії під егідою ООН

Київ • УНН

 • 5397 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні дуже важливо, щоб нарешті була знайдена формула створення миротворчої місії під егідою ООН, і щоб миротворча операція охоплювала територію окремих районів Донбасу, а не тільки лінію розмежування, як на цьому наполягає Росія. Про це під час зустрічей на полях Мюнхенської конференції говорив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.

Зокрема, в другий день конференції відбулися його двосторонні зустрічі з Федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом та Спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

“Нам критично необхідно розпочати реальний процес врегулювання ситуації на Сході України та реінтеграції Донбасу, — сказав Кличко. — Миротворчі сили ООН однозначно повинні контролювати також і кордон з Росією”, — підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії, оскільки це є одним з механізмів стримання РФ від подальших агресивних дій.

“Ми високо цінуємо зусилля США і ваші особисто у пошуках шляхів врегулювання ситуації на Донбасі. Також необхідна подальша підтримка США у втіленні необхідних реформ в Україні. Особливо, у сфері оборони і безпеки, в чому Сполучені Штати нам сьогодні допомагають і ми вдячні за це”, — відзначив Кличко, спілкуючись із Куртом Волкером.

Він також подякував Федеральному канцлеру Австрії Курцу за його позицію щодо миротворчої місії і готовності сприяти у цій справі.

Також на Мюнхенській конференції Кличко взяв участь у дискусії конференції “Форум безпеки та миру за підтримки Міжнародного Союзу Демократів та Міжнародного Республіканського Інституту” та ланчі на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії, де обговорили питання та виклики, які стоять перед національною безпекою України.

Відбулася зустріч мера Києва і з головою парламентської групи Християнсько-соціальний союз Німеччини у Бундестазі Александром Добринтом.

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