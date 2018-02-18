Кличко в Мюнхені: Важливо нарешті знайти формулу створення миротворчої місії під егідою ООН

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні дуже важливо, щоб нарешті була знайдена формула створення миротворчої місії під егідою ООН, і щоб миротворча операція охоплювала територію окремих районів Донбасу, а не тільки лінію розмежування, як на цьому наполягає Росія. Про це під час зустрічей на полях Мюнхенської конференції говорив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.