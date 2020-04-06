Кличко рассказал о помощи столичным бездомным во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62354 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73314 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84899 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103644 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86557 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102764 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105877 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130938 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко рассказал о помощи столичным бездомным во время карантина

Кличко рассказал о помощи столичным бездомным во время карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Людям без определенного места жительства сейчас еще труднее в условиях карантина соблюдать правила гигиены и находить пищу, однако в столице сейчас работает дом социальной заботы, где можно поселиться, а также получить пищу в продовольственных пунктах возле вокзалов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Бездомные - уязвимая категория населения, им сложно придерживаться норм элементарной гигиены, и они могут быть носителями инфекции, поэтому мы предлагаем таким людям поселиться в доме социальной опеки на улице Суздальской, проживание там абсолютно бесплатное. К тому же город постоянно предлагает работу таким людям, и хотя зарплата небольшая, но это может стать началом возвращения к нормальной жизни. Также мы не закрыли продовольственные пункты, где кормим этих людей, пункты работают возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киево-Волынского вокзалов, где осуществляется ежедневная дезинфекция", - рассказал мэр.

Напомним, что за минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных пока 267 человек.

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