Кличко рассказал о помощи столичным бездомным во время карантина

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Людям без определенного места жительства сейчас еще труднее в условиях карантина соблюдать правила гигиены и находить пищу, однако в столице сейчас работает дом социальной заботы, где можно поселиться, а также получить пищу в продовольственных пунктах возле вокзалов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.