Кличко рассказал о помощи столичным бездомным во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Людям без определенного места жительства сейчас еще труднее в условиях карантина соблюдать правила гигиены и находить пищу, однако в столице сейчас работает дом социальной заботы, где можно поселиться, а также получить пищу в продовольственных пунктах возле вокзалов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Бездомные - уязвимая категория населения, им сложно придерживаться норм элементарной гигиены, и они могут быть носителями инфекции, поэтому мы предлагаем таким людям поселиться в доме социальной опеки на улице Суздальской, проживание там абсолютно бесплатное. К тому же город постоянно предлагает работу таким людям, и хотя зарплата небольшая, но это может стать началом возвращения к нормальной жизни. Также мы не закрыли продовольственные пункты, где кормим этих людей, пункты работают возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киево-Волынского вокзалов, где осуществляется ежедневная дезинфекция", - рассказал мэр.
Напомним, что за минувшие сутки еще 22 киевлян заболели COVID-19, поэтому общее количество больных пока 267 человек.