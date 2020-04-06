Кличко розповів про допомогу столичним безхатькам під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Людям без постійного місця проживання зараз ще важче в умовах карантину дотримуватись правил гігієни та знаходити їжу, проте у столиці зараз працює будинок соціального піклування, де можна оселитись, а також отримати їжу у продовольчих пунктах біля вокзалів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Безхатченки – вразлива категорія населення, їм складно дотримуватись норм елементарної гігієни, і вони можуть бути носіями інфекції, тому ми пропонуємо таким людям оселитись в будинку соціального піклування на вулиці Суздальській, проживання там абсолютно безкоштовне. До того ж місто постійно пропонує роботу таким людям, і хоч зарплата невелика, але це може стати початком повернення до нормального життя. Також ми не закрили продовольчі пункти, де годуємо цих людей, пункти працюють біля Центрального вокзалу, Дарницького і Києво-Волинського вокзалів, де здійснюється щоденна дезінфекція", - розповів мер.
Нагадаємо, що за минулу добу ще 22 киян захворіли на COVID-19, тож загальна кількість хворих наразі 267 осіб.