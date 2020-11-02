Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост и рассказал, где в столице устанавливают современное освещение. Видео, как теперь вечером и ночью выглядит Подольско-Воскресенский мост, мэр Киева продемонстрировал во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Как я и обещал, в эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольсько-Воскресенский мост, который мы продолжаем строить. Отмечу, что в столице с 2017 года заменили уже почти 35 тысяч старых уличных светильников на новые и современные. Только в этом году новое освещение уже установили на 23 проспектах, улицах, в парках и скверах. А до конца года LED-светильники завершат устанавливать еще на 17 улицах города", - добавил мэр Киева.
Он пояснил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию. И делает столичные улицы и объекты более безопасными - как для водителей, так и для пешеходов.
К концу года LED освещение установят, в частности, на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанской, Кулибина, Петра Куренного, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопольской, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки и других.
Напомним, Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года.