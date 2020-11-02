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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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10:59 • 52069 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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08:59 • 92595 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост

Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост

Киев  •  УНН

 • 24297 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко показал, как еще осветили Подольско-Воскресенский мост и рассказал, где в столице устанавливают современное освещение. Видео, как теперь вечером и ночью выглядит Подольско-Воскресенский мост, мэр Киева продемонстрировал во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Как я и обещал, в эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольсько-Воскресенский мост, который мы продолжаем строить. Отмечу, что в столице с 2017 года заменили уже почти 35 тысяч старых уличных светильников на новые и современные. Только в этом году новое освещение уже установили на 23 проспектах, улицах, в парках и скверах. А до конца года LED-светильники завершат устанавливать еще на 17 улицах города", - добавил мэр Киева.

Он пояснил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию. И делает столичные улицы и объекты более безопасными - как для водителей, так и для пешеходов.

К концу года LED освещение установят, в частности, на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанской, Кулибина, Петра Куренного, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопольской, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки и других.

Напомним, Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост и заявил о его открытии до конца года.

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