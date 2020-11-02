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Кличко показав, як іще освітили Подільсько-Воскресенський міст

Кличко показав, як іще освітили Подільсько-Воскресенський міст

Київ • УНН

 • 24307 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко показав, як іще освітили Подільсько-Воскресенський міст та розповів, де в столиці встановлюють сучасне освітлення. Відео, як тепер увечері та вночі виглядає Подільсько-Воскресенський міст, мер Києва продемонстрував під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Як я і обіцяв, цими вихідними ще більше і гарніше підсвітили Подільсько-Воскресенський міст, який ми продовжуємо будувати. Зазначу, що в столиці з 2017 року замінили вже майже 35 тисяч старих вуличних світильників на нові і сучасні. Тільки цього року нове освітлення вже встановили на 23 проспектах, вулицях, у парках та скверах. А до кінця року LED-світильники завершать встановлювати ще на 17 вулицях міста", – додав мер Києва.

Він пояснив, що модернізація вуличного освітлення дозволяє економити бюджетні кошти на сплаті за електроенергію. І робить столичні вулиці та об’єкти більш безпечними – як для водіїв, так і для пішоходів.

До кінця року LED освітлення встановлять, зокрема, на вулицях: Паньківській, Промисловій, Комишанській, Кулібіна, Петра Курінного, Олександра Кошиця, Олександра Мишуги, Академіка Каблукова, Краснопільській, Галицькій, Довнар-Запольського, проспекті Науки та інших.

Нагадаємо, Кличко "запалив" Подільсько-Воскресенський міст та заявив про його відкриття до кінця року.

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