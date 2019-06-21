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Кличко подписал Меморандум с французской Veolia о сотрудничестве в области переработки отходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подписал Меморандум с французской компанией "Veolia Central & Eastern Europe SA" о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.

Кличко подписал Меморандум с французской Veolia о сотрудничестве в области переработки отходов

"Киев стремится к сотрудничеству с авторитетными международными компаниями, имеющими успешный опыт реализации проектов в сфере обращения с отходами. Группа Veolia является одним из мировым лидеров по разработке решений по управлению системами водоснабжения, отходами и энергией. Поэтому я рад объявить, что сегодня мы подписываем с французской компанией Veolia Central & Eastern Europe SA Меморандум о сотрудничестве ", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что столица имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения мусора - как от устаревшей и экологически опасной методики.

Сейчас Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который дополнит Национальную стратегию обращения с отходами.

Он напомнил, что столичная власть осуществляет работы по обеспечению безопасности полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области. Там продолжается перекладка мусора, засыпают ТБО грунтом, установили современное оборудование, которое перерабатывает фильтрат. С каждым днем, отметил мэр, полигон становится безопасным.

Однако ввиду те вопросы, которые еще необходимо решить, столица отобрала потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки, и начатое проектирования.

Также в июле городские власти намерены запустить пилотные проекты по раздельному сбору твердых бытовых отходов в столице.

"Планируем установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла. Мы встретились с перевозчиками мусора и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями, и мы определим наиболее эффективную ", - добавил он.

Поэтому в планах на первом этапе развивать бытовое сортировки, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций.

"Мы планируем построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. Тонн в год и будет включать этап сортировки. В планах, этот мусороперерабатывающий завод будет рядом с заводом "Энергия", который мы сделаем экологически безопасным », - отметил Кличко.

Также мэр Киева опроверг слухи, что город собирается строить мусоросжигательный завод возле ТЭЦ-6 на Троещине. "Чтобы не было спекуляций - строительство мусоросжигательного завода возле ТЭЦ-6 город не рассматривает", - подчеркнул он.

В компании "Veolia" выразили надежду, что сотрудничество с Киевом будет эффективной.

"В компании" Veolia "есть большой опыт развития системы обращения с отходами в разных странах, в частности в странах Балтии, Польше, Чехии. И мы понимаем, что чуда не бывает. Эта система не налаживается в течение недели. Мы договорились разработать дорожную карту. Систему нужно строить пошагово - раздельный сбор отходов, обработка биоорганических отходов, в итоге возможно термическая обработка, сожжение "хвостов" - только тех фраке, не подлежат дальнейшей утилизации ", - отметил исполнительный директор в сфере обращения с отходами Центральной и Восток ной Европы и директор региона Украины компании "Veolia" Маттиас Фогель.

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