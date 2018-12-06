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Кличко убедил депутатов проголосовать за разрыв договора со скандальным застройщиком Осокорков

Киев • УНН

 • 6532 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении решение о расторжении договора аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Кличко убедил депутатов проголосовать за разрыв договора со скандальным застройщиком Осокорков

"Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Поэтому мы поддержали в первом чтении проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города, - отметил Кличко. - Застройщик еще имеет возможность ко второму чтению оплатить долги и услышать общественность. Если он этого не сделает - Киевсовет расторгнет договор окончательно ", - подчеркнул мэр Киева.

В течение не более 20 дней - между первым и вторым чтением - застройщик имеет возможность погасить долги перед городом, припипиниты судиться с городом по уменьшению арендной платы и достичь взаимопонимания с территориальной общиной по обеспечению необходимой инфраструктуры и зеленых зон в районе застройки на Осокорках.

Так, компания-застройщик "Контактбудсервис" виннна городскому бюджету 65600000 гривен за аренду земли. Если до конца года застройщик не будет платить долг, он вырастет до 73 млн гривен. Освоение участка компания должна была начать еще до 2008 года. Против застройки на Осокорках выступает общественность, отстаивает инициативу «Экопарк».

Также мэр Киева во время рассмотрения на заседании Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды с компанией "Контактбудсервис» поручил соответствующим подразделениям Киевской городской государственной администрации проверить наличие земельных участков в столице, которые в аренде, но не используются застройщиками.

"Прошу подготовить протокольное поручение по проверке наличия земельных участков, которые сейчас не используются застройщиками", - сказал Кличко.

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