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Кличко переконав депутатів проголосувати за розрив договору зі скандальним забудовником Осокорків

Київ • УНН

 • 6532 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Депутати Київради підтримали в першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Кличко переконав депутатів проголосувати за розрив договору зі скандальним забудовником Осокорків

"Забудовник не почув ні міську адміністрацію, ні громадськість. Тому ми підтримали в першому читанні проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Можливо, так забудовник зрозуміє, що не можна нехтувати інтересами громади, інтересами міста! - відзначив Кличко. - Забудовник ще має можливість до другого читання сплатити борги та почути громадськість. Якщо він цього не зробить - Київрада розірве договір остаточно," - підкреслив мер Києва.

Протягом не більш ніж 20 днів - між першим та другим читанням - забудовник має можливість сплатити борги перед містом, припипинити судитися з містом щодо зменшення орендної плати та досягти порозуміння з територіальною громадою щодо забезпечення необхідної інфраструктури та зелених зон у районі забудови на Осокорках.

Так, компанія-забудовник "Контактбудсервіс" виннна міському бюджету 65,6 мільйонів гривень за оренду землі. Якщо до кінця року забудовник не буде сплачувати борг, він зросте до 73 млн гривень. Освоєння ділянки компанія мала розпочати ще до 2008 року. Проти забудови на Осокорках виступає громадськість, яка відстоює ініціативу «Екопарк».

Також мер Києва під час розгляду на засіданні Київради питання про розірвання договору оренди з компанією "Контактбудсервіс» доручив відповідним підрозділам Київської міської державної адміністрації перевірити наявність земельних ділянок у столиці, які в оренді, але не використовуються забудовниками.

"Прошу підготувати протокольне доручення щодо перевірки наявності земельних ділянок, які зараз не використовуються забудовниками", - сказав Кличко.

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