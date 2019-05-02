Кличко опубликовал видео укрепления склонов около филармонии, разрушавшихся много лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На аварийных склонах около Национальной филармонии Украины проводятся работы по укреплению. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на странице в социальной сети Facebook, пишет УНН.
“Идет укрепление склонов. Более 400 свай будут поддерживать горку, которая постепенно съезжает. На протяжении последних 20 лет здание филармонии находится в аварийном состоянии”, — прокомментировал видео мэр.
По его словам, рабочие проводят укрепление опасного склона согласно проекту.
“Так что работы идут не только по строительству нового пешеходно-велосипедного моста, но и по укреплению горки, на которой находится Арка дружбы народов и филармония”, — сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что Киевская администрация на Владимирской горке и в парке “Крещатый” проводит установку подпорных стен и укрепление склонов. Раньше мэр поручил научно-исследовательскому институту разработать проект по укреплению этих участков. По нему рядом с Национальной филармонией будут установлены 400 буронабивных свай и 4 подпорные стенки. Все работы проводятся согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам.