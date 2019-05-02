Кличко опублікував відео зміцнення схилів поблизу філармонії, що руйнувалися багато років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На аварійних схилах біля Національної філармонії України проводяться роботи по зміцненню. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на сторінці в соціальній мережі Facebook, пише УНН.
“Йде зміцнення схилів. Понад 400 паль будуть підтримувати гірку, яка поступово з’їжджає. Протягом останніх 20 років будівля філармонії перебуває в аварійному стані”, — прокоментував відео мер.
За його словами, робітники проводять зміцнення небезпечного схилу згідно з проектом.
“Так що роботи йдуть не тільки з будівництва нового пішохідно-велосипедного моста, але і зі зміцнення гірки, на якій розташовані Арка дружби народів і філармонія”, — повідомив Віталій Кличко.
Нагадаємо, що Київська адміністрація на Володимирській гірці та у парку “Хрещатий” проводить установку підпірних стін і зміцнення схилів. Раніше мер доручив науково-дослідному інституту розробити проект по зміцненню цих ділянок. За ним поруч з Національною філармонією будуть встановлені 400 буронабивних паль і 4 підпірні стінки. Всі роботи проводяться згідно з графіком і повністю відповідають будівельним нормам і стандартам.