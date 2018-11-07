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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107509 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115070 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153126 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146857 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137588 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172907 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Кличко на съезде ЕНП в Хельсинки: цель Украины - стать частью европейской семьи

Кличко на съезде ЕНП в Хельсинки: цель Украины - стать частью европейской семьи

Киев  •  УНН

 • 7348 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко посетил 25-й съезд Европейской народной партии, который проходит в столице Финляндии Хельсинки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Кличко представляет партию "УДАР", лидером которой является. "УДАР" с 2013-го года имеет статус наблюдателя в Европейской народной партии. Нынешний съезд, как отмечают в ЕНП, имеет большое политическое значение. В условиях, когда Европа стоит перед колоссальными вызовами, в значительной степени ее будущий успех будет зависеть от того, какими будут следующий Европарламент и Еврокомиссия. На съезде в Хельсинки ЕНП должен избрать своего кандидата на следующих выборах президента Еврокомиссии, которые состоятся в мае 2019 года, и выработает общую политическую позицию относительно новых вызовов, с которыми сталкивается Европа.

"Важно сегодня быть здесь, вместе с европейскими коллегами, обсуждать те общие проблемы, которые европейское сообщество может решить только консолидированными усилиями, - отметил Кличко в комментарии журналистам в кулуарах съезда. - Европейская народная партия является крупнейшей партией в Европейском союзе и объединяет политические силы с почти 40 стран. "УДАР" уже несколько лет является наблюдателем в ЕНП. Сегодня здесь обсуждают ключевые вызовы, стоящие перед Европой. - Вопросы безопасности, миграционной политики, угроз радикализма. И европейские политики вместе нарабатывают пути их решения. Поэтому это важно. И я рад быть здесь с представителями европейских партий. Потому ключевая цель Украины - стать частью большой европейской семьи. Европейское направление развития является для нас приоритетным ", - отметил Виталий Кличко.

В Хельсинки также состоялись встречи Кличко с европейскими политиками. В частности, с президентом ЕНП Жозеф Долем, депутатом Европарламента Элмар Брок и другими. Пообщался Виталий Кличко и с экс-президентом Грузии Саакашвили.

Европейская народная партия - общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. ЕНП последовательно поддерживает движение Украины в Европу и сохранение санкций против Российской Федерации. Также ЕНП выступала за введение безвизового режима между Украиной и ЕС.

Украинские Национальные Новости

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