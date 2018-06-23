ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 42478 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 97903 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107516 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122837 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141649 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 185582 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157125 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143191 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130737 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 84627 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 102609 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 113621 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 82493 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 57007 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 163211 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 197221 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 204386 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 214504 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 271140 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 19872 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 185582 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 115498 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 119118 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 120639 просмотра
Актуальное
Кличко: Мы не собираемся платить &quot;Нафтогаза&quot; штрафы частной компании &quot;Киевэнерго&quot;

Кличко: Мы не собираемся платить &quot;Нафтогаза&quot; штрафы частной компании &quot;Киевэнерго&quot;

Киев  •  УНН

 • 6092 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Столичная власть не собирается платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго". Сейчас сумма штрафов и пени составляет около 1 миллиарда 200 000 000 гривен. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на сайт Кличко.

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1000000000 200000000 - это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний ", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Поскольку такое отключение может привести к крайне негативным последствиям.

"Наши юристы убеждены на сто процентов, что правда на нашей стороне. Напомню, более 3 тысяч домов остаются сегодня без горячей воды, - подчеркнул Кличко. - Были разные предложения. Даже - идти на дебаты. И хочу сказать - такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы надеемся, что суд быстро примет решение, и мы сможем возобновить поставки горячей воды ", - подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз". Но - при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно.

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК" Нафтогаз "по реструктуризации этих долгов сроком от трех до шести лет. В лучшем случае до - 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется - то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз". И все вместе будем задавать вопросы. Я делаю все для того, чтобы столица была подключена к газу. Чтобы была горячая вода у киевлян ", - заявил Кличко.

Мэр напомнил, что город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общества имущество, 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

Сейчас завершен первый этап возвращения имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65000 единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5000 работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и НКРЕКП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы