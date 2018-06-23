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Кличко: ми не збираємося платити "Нафтогазу" штрафи приватної компанії "Київенерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Столична влада не збирається сплачувати НАК “Нафтогаз” штрафи приватної компанії “Київенерго”. Нині сума цих штрафів і пені становить близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на сайт Кличка.

“Я роблю все, аби захистити інтереси киян. А платити чужі борги? Вибачте, 1 мільярд 200 мільйонів — це, наприклад, 10 нових дитячих садків! Кияни не повинні сплачувати за бездарні наслідки господарської діяльності приватних компаній”, — заявив Кличко.

Він підкреслив, що минулого тижня столична влада звернулася до суду, аби змусити НАК “Нафтогаз” укласти угоду на газопостачання комунального підприємства “Київтеплоенерго” та не допустити відключення теплоелектростанцій, які виробляють електроенергію для столиці. Оскільки таке відключення може призвести до вкрай негативних наслідків.

“Наші юристи переконані на сто відсотків, що правда на нашій стороні. Нагадаю, більше 3 тисяч будинків залишаються сьогодні без гарячої води, — підкреслив Кличко. — Були різні пропозиції. Навіть — йти на дебати. Та хочу сказати — такі спірні питання на дебатах не вирішують. Ми сподіваємося, що суд швидко ухвалить рішення, і ми зможемо відновити постачання гарячої води”, — підкреслив мер столиці.

Також він відзначив, що місто готове вирішувати проблему з боргами киян, на яких наполягає НАК “Нафтогаз”. Але — за умови їх реструктуризації. Сума боргів налічує не один мільярд гривень, і виплатити її одразу нині неможливо.

“Ми зараз ведемо перемовини з НАК „Нафтогаз“ щодо реструктуризації цих боргів терміном від трьох до шести років. У кращому випадку до — 10 років. Якщо ж „Нафтогаз“ відмовиться — то разом з киянами підемо до керівництва НАК „Нафтогаз“. І всі разом будемо ставити запитання. Я роблю все для того, аби столиця була підключена до газу. Аби була гаряча вода у киян”, — заявив Кличко.

Мер нагадав, що місто послідовно виконує рішення Київради щодо припинення угоди з “Київенерго” та повертає під контроль громади майно, що 17 років перебувало в управлінні комерційної структури.

Наразі завершений перший етап повернення майна. Зокрема, повернуто місту і передано в експлуатацію “Київтеплоенерго” 65 тисяч одиниць майна. До штату комунального підприємства переведені близько 5 тисяч працівників. Також підприємство вже ліквідувало майже тисячу пошкоджень теплових мереж в процесі підготовки до зими та отримало необхідні ліцензії і тарифи для роботи від КМДА та НКРЕКП.

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