Кличко: мы будем бороться с кражами велосипедов общественного проката

"Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить, где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать. Были и случаи, когда хотели украсть велосипед, но этих людей задержали ", - заявил мэр столицы.

За две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено 4 велосипеды. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы.

Кличко напомнил, что система велопроката столице пока рассчитана на 33 вело станции. В прокате сегодня 100 велосипедов. В рамках пилотного проекта первым оператором проката стала всемирно известная компания Nextbike, которая работает в 25 странах мира,

Также Виталий Кличко рассказал о планах по развитию велоинфраструктуры в столице. По его словам, на многих улицах, где осуществляют капитальный ремонт дорог, обустраивают велодорожки.

"Наша задача - создать все условия для велосипедистов. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Чтобы они также не мешали движению. Нам надо обустроить много велодорожек. Для этого создан отдельный подраздел в Департаменте транспорта. Мы привлекли специалистов, активистов, разрабатывают систему велопростору. А наша задача - реализовать эти планы и ожидания, для того, чтобы передвижение на велосипеде стало более массовым в столице ", - подчеркнул Кличко.