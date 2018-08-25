Кличко: мы будем бороться с кражами велосипедов общественного проката
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Столичные власти делать все возможное, чтобы предотвратить угон велосипедов системы общественного проката. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кличко.
"Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить, где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать. Были и случаи, когда хотели украсть велосипед, но этих людей задержали ", - заявил мэр столицы.
За две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено 4 велосипеды. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы.
Кличко напомнил, что система велопроката столице пока рассчитана на 33 вело станции. В прокате сегодня 100 велосипедов. В рамках пилотного проекта первым оператором проката стала всемирно известная компания Nextbike, которая работает в 25 странах мира,
Также Виталий Кличко рассказал о планах по развитию велоинфраструктуры в столице. По его словам, на многих улицах, где осуществляют капитальный ремонт дорог, обустраивают велодорожки.
"Наша задача - создать все условия для велосипедистов. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Чтобы они также не мешали движению. Нам надо обустроить много велодорожек. Для этого создан отдельный подраздел в Департаменте транспорта. Мы привлекли специалистов, активистов, разрабатывают систему велопростору. А наша задача - реализовать эти планы и ожидания, для того, чтобы передвижение на велосипеде стало более массовым в столице ", - подчеркнул Кличко.