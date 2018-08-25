Кличко: ми будемо боротися з крадіжками велосипедів громадського прокату
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Столична влада робитиме все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів системи громадського прокату. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Кличка.
“Кожен велосипед облаштований системою GPS, яка дозволяє відстежити, де цей велосипед знаходиться. Але, на жаль, випадки крадіжок і вандалізму трапляються. В нас ще є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. І ми будемо з цим боротися. Будемо їх привчати. Були й випадки, коли хотіли вкрасти велосипед, але цих людей затримали”, — заявив мер столиці.
За два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.
Кличко нагадав, що система велопрокату столиці поки розрахована на 33 вело-станції. В прокаті сьогодні є 100 велосипедів. В рамках пілотного проекту першим оператором прокату стала всесвітньо відома компанія Nextbike, яка працює в 25 країнах світу,
Також Віталій Кличко розповів про плани щодо розвитку велоінфраструктури в столиці. За його словами, на багатьох вулицях, де здійснюють капітальний ремонт доріг, облаштовують велодоріжки.
“Наше завдання — створити всі умови для велосипедистів. Для того, аби вони відчували себе в безпеці. Аби вони також не заважали руху. Нам треба облаштувати багато велодоріжок. Для цього створений окремий підрозділ в Департаменті транспорту. Ми залучили фахівців, активістів, які розробляють систему велопростору. А наше завдання — реалізувати ці плани і очікування, для того, аби пересування велосипедом стало більш масовим у столиці”, — наголосив Кличко.