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Кличко: ми будемо боротися з крадіжками велосипедів громадського прокату

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Столична влада робитиме все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів системи громадського прокату. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Кличка.

Кличко: ми будемо боротися з крадіжками велосипедів громадського прокату

“Кожен велосипед облаштований системою GPS, яка дозволяє відстежити, де цей велосипед знаходиться. Але, на жаль, випадки крадіжок і вандалізму трапляються. В нас ще є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. І ми будемо з цим боротися. Будемо їх привчати. Були й випадки, коли хотіли вкрасти велосипед, але цих людей затримали”, — заявив мер столиці.

За два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.

Кличко нагадав, що система велопрокату столиці поки розрахована на 33 вело-станції. В прокаті сьогодні є 100 велосипедів. В рамках пілотного проекту першим оператором прокату стала всесвітньо відома компанія Nextbike, яка працює в 25 країнах світу,

Також Віталій Кличко розповів про плани щодо розвитку велоінфраструктури в столиці. За його словами, на багатьох вулицях, де здійснюють капітальний ремонт доріг, облаштовують велодоріжки.

“Наше завдання — створити всі умови для велосипедистів. Для того, аби вони відчували себе в безпеці. Аби вони також не заважали руху. Нам треба облаштувати багато велодоріжок. Для цього створений окремий підрозділ в Департаменті транспорту. Ми залучили фахівців, активістів, які розробляють систему велопростору. А наше завдання — реалізувати ці плани і очікування, для того, аби пересування велосипедом стало більш масовим у столиці”, — наголосив Кличко.

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