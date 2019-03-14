Кличко: 27500 киевлян-участников АТО и их семьи сегодня получают льготы и материальную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил добровольцев-защитникам Украины за их мужество и самоотверженность, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Спасибо всем, кто поменял комфортную жизнь на холодные окопы. Кто, рискуя жизнью, пошел отстаивать свою землю и свободу украинского народа. Именно благодаря вам страна выстояла в сложные дни в начале российской агрессии. Ваш патриотизм, мужество и самоотверженность - пример для всех украинский ", - отметил Кличко.
Напомним, что в июне 2017 Киевсовет приравнял военнослужащих добровольческих батальонов к участникам Антитеррористической операции.
Сегодня льготы получают почти 27 500 киевлян-участников АТО и членов их семей.
По решению Киевсовета от 9 октября 2014 также из бюджета столицы для них установлен ряд льгот дополнительно к гарантированным государством льгот и гарантий.
В частности, в этом году дополнительно еще почти 13500000 гривен из городского бюджета направят на материальную помощь для участников АТО и членов их семей.
Финансируются статьи ежемесячной материальной помощи детям; по обеспечению проездными билетами; по компенсации оплаты коммунальных услуг; лечение, реабилитацию, оздоровление; образовательные гарантии.
Столица также привлекает опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах города.
В конце 2017 года в Киеве создали Коммунальное предприятие "Муниципальная охрана", задачей которого является обеспечение охраны имущества общины столицы. Большинство работников предприятия - ветераны АТО.
А также ветеранским движением Киева создано общественное формирование "Муниципальная стража". Это дает возможность привлекать ветеранов, активных киевлян к обеспечению, вместе с Национальной полицией, общественного порядка в городе.