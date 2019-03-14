Кличко: 27,5 тисяч киян-учасників АТО та їх сім'ї сьогодні отримують пільги та матеріальну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко подякував добровольцям-захисникам України за їх мужність і самовідданість, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Дякую вам усім, хто поміняв комфортне життя на холодні окопи. Хто, ризикуючи життям, пішов відстоювати свою землю і свободу українського народу. Саме завдяки вам країна вистояла у найскладніші дні на початку російської агресії. Ваш патріотизм, мужність і самовідданість - приклад для всіх українців”, - відзначив Кличко.
Нагадаємо, що у червні 2017 року Київрада прирівняла військовослужбовців добровольчих батальйонів до учасників Антитерористичної операції.
Сьогодні пільги отримують майже 27,5 тисяч киян-учасників АТО та членів їх сімей.
За рішенням Київради від 9 жовтня 2014 року також з бюджету столиці для них встановлено низку пільг додатково до гарантованих державою пільг та гарантій.
Зокрема, цього року додатково ще майже 13,5 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на матеріальну допомогу для учасників АТО та членів їх родин.
Фінансуються статті щомісячної матеріальної допомоги дітям; із забезпечення проїзними квитками; з компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; освітні гарантії.
Столиця також залучає досвід ветеранів АТО в забезпеченні правопорядку та безпеки на вулицях і об’єктах міста.
Наприкінці 2017 року в Києві створили Комунальне підприємство “Муніципальна охорона”, завданням якого є забезпечення охорони майна громади столиці. Більшість працівників підприємства – ветерани АТО.
А також ветеранським рухом Києва створене громадське формування “Муніципальна варта”. Це дає можливість залучати ветеранів, активних киян до забезпечення, разом з Національною поліцією, публічного порядку в місті.