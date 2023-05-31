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Кличко ответил на петицию о присоединении Софиевской Борщаговки к Киеву

Кличко ответил на петицию о присоединении Софиевской Борщаговки к Киеву

Киев • УНН

 • 3030551 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На сайте КГГА зарегистрирована электронная петиция с обращением к Виталию Кличко присоединить село Софиевская Борщаговка Бучанского района, что в пригороде Киева, к столице. В официальном ответе отмечается, что это возможно, но согласно законодательству этот вопрос сначала должны утвердить в поселковом совете, Кабинете министров и Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Цитата

"Софиевская Борщаговка фактически является Киевом, граждане, которые там живут, платят налоги в Киевский бюджет, однако не могут пользоваться простыми благами города Киева - автобусный маршрут до метро, государственная школа и т.д. Также, потому что село не включено в состав города градостроительные планы, ограничения и перспектива развития не распространяются на Софиевскую Борщаговку", - говорится в ходатайстве.

За 20 дней петиция набрала 6002 подписи и была рассмотрена мэром Киева. В официальном ответе Виталия Кличко отмечается, что КГГА обязана действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые прописаны Конституцией и законами Украины.

Речь идет, в частности о Законе Украины "О местном самоуправлении в Украине", который предусматривает, что принятие решений по вопросам административно-территориального устройства в пределах и порядке, определенных этим и другими законами, отнесено к исключительной компетенции городских, сельских, поселковых советов.

Конституцией Украины определено, что установление и изменение границ районов и городов относится к полномочиям Верховной Рады Украины, говорится в письме. 

Законом "О столице Украины – город-герой Киев" предусмотрено, что границы города Киева устанавливаются Парламентом по представлению Киевского городского совета. Решение об установлении и изменении границ районов и городов принимается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета Министров Украины.

В то же время в Законе Украины "О землеустройстве" говорится, что изменение границ населенного пункта подлежит обязательному согласованию с местными советами, за счет земель которых планируется осуществить расширение его границ.

"Таким образом, в случае принятия соответствующих решений Киевским городским советом и Борщаговским сельским советом возможно включение с. Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области в границы города Киева при условии соблюдения процедуры, предусмотренной законодательством Украины", - подытожил Кличко.

"Попутно информируем, что решение социально-культурных и инфраструктурных вопросов, указанных в электронной петиции, возможно в рамках партнерского взаимодействия участников Местной ассоциации органов местного самоуправления "Киевская агломерация", одним из приоритетных направлений которой является совершенствование транспортных маршрутов между населенными пунктами смежных со столицей территориальных общин, - добавляется в документе-ответе. 

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