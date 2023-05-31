Кличко відповів на петицію про приєднання Софіївської Борщагівки до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На сайті КМДА зареєстрована електронна петиція із зверненням до Віталія Кличка приєднати село Софіївська Борщагівка Бучанського району, що у передмісті Києва, до столиці. В офіційній відповіді зазначається, що це можливо, але згідно з законодавством це питання спершу повинні затвердити в селищній раді, Кабінеті міністрів, та Верховній Раді України, пише УНН.
Цитата
"Софіївська Борщагівка фактично є Києвом, громадяни що там живуть сплачують податки до Київського бюджету, проте не можуть користуватись простими благами міста Києва - автобусний маршрут до метро, державна школа і т.д. Також, через те що село не включено до складу міста містобудівні плани, обмеження і перспектива розвитку не розповсюджуються на Софіївську Борщагівку", - йдеться у клопотанні.
Деталі
За 20 днів петиція набрала 6002 підписи і була розглянута мером Києва. В офіційній відповіді Віталія Кличка зазначається, що КМДА зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які прописані Конституцією та законами України.
Мова йде, зокрема про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який передбає, що прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами, віднесено до виключної компетенції міських, сільських, селищних рад.
Конституцією України визначено, що встановлення і зміна меж районів і міст належить до повноважень Верховної Ради України, йдеться в листі.
Законом "Про столицю України – місто-герой Київ" передбачено, що межі міста Києва встановлюються Парламентом за поданням Київської міської ради. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Водночас в Закону України «Про землеустрій» йдеться, що зміна меж населеного пункту підлягає обов’язковому погодженню з місцевими радами, за рахунок земель яких планується здійснити розширення його меж.
"Таким чином, у разі прийняття відповідних рішень Київською міською радою та Борщагівською сільською радою можливе включення с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області до меж міста Києва за умови дотримання процедури, передбаченої законодавством України", - підсумував Кличко.
"Принагідно інформуємо, що вирішення соціально-культурних та інфраструктурних питань, указаних в електронній петиції, можливе в рамках партнерської взаємодії учасників Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування "Київська агломерація", одним із пріоритетних напрямів якої є удосконалення транспортних маршрутів між населеними пунктами суміжних із столицею територіальних громад", - додається в документі-відповіді.
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