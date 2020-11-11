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Кладбища и электросети: Украина в ТКГ настаивает на начале гуманитарного разминирования

Кладбища и электросети: Украина в ТКГ настаивает на начале гуманитарного разминирования

Киев  •  УНН

 • 18156 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская делегация в ТКГ продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования на Донбассе. Речь идет о заминированных девятнадцати участках: например кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Чевик, поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток. Посол отметил, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использование тяжелого вооружения (минометов), добавили в делегации.

"Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - предложения, которое внес Президент Украины Владимир Зеленский во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Речь идет о заминированных девятнадцати участках: например кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также приводят слова главы украинской делегации Леонида Кравчука, что "крайне важно начать разминирование до резкого ухудшения погодных условий, которое сделает это невозможным физически".

Ранее украинская делегация в ТКГ сделала заявление по разминированию 20 новых участков.

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