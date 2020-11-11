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Кладовища та електромережі: Україна у ТКГ наполягає на початку гуманітарного розмінування

Кладовища та електромережі: Україна у ТКГ наполягає на початку гуманітарного розмінування

Київ • УНН

 • 18162 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська делегація у ТКГ продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування на Донбасі. Мова йде про заміновані дев’ятнадцять ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

Як зазначено у повідомленні, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

Чевік відмітив, що режим припинення вогню у цілому зберігається вже сто вісім діб. Посол зазначив, що спостерігається зменшення кількості обстрілів та використання важкого озброєння (мінометів), додли в делегації.

"Українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування - пропозиції, яку вніс Президент України Володимир Зеленский під час Паризького саміту 9 грудня 2019 року.

Мова йде про заміновані дев’ятнадцять ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Також приводять слова глави української делегації Леоніда Кравчука, що "украй важливо  почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке унеможливить це фізично".

Раніше українська делегація у ТКГ зробила заяву щодо розмінування 20 нових ділянок.

Українські Національні Новини

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