Кладовища та електромережі: Україна у ТКГ наполягає на початку гуманітарного розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська делегація у ТКГ продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування на Донбасі. Мова йде про заміновані дев’ятнадцять ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Чевік, підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.
Чевік відмітив, що режим припинення вогню у цілому зберігається вже сто вісім діб. Посол зазначив, що спостерігається зменшення кількості обстрілів та використання важкого озброєння (мінометів), додли в делегації.
"Українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування - пропозиції, яку вніс Президент України Володимир Зеленский під час Паризького саміту 9 грудня 2019 року.
Мова йде про заміновані дев’ятнадцять ділянок: як-от кладовища, електромережі, об’єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
Також приводять слова глави української делегації Леоніда Кравчука, що "украй важливо почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке унеможливить це фізично".
Раніше українська делегація у ТКГ зробила заяву щодо розмінування 20 нових ділянок.