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Киевский транспорт изменит движение на новогодние праздники

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве изменится движение общественного трансопрт на период новогодних праздников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, работа столичного метрополитена в ночь с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. будет продлена на 3 часа.

В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 работа подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на 3 часа. А именно: будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метрополитена.

Работа фуникулера в ночь с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. будет организована в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря 2016 г. с 20:00 до 2:00 1 января 2017 г., 1 января 2017 г. с 14:00 до 20:00, а также 7 января 2016 г. с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будут изменены.

В частности, работа троллейбусного маршрута №6 будет организована по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская" в обратном направлении по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут №16 будет курсировать так: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут №18 будет курсировать по следующей схеме: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме.

Стоит отметить, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты №24 и №114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 в случае необходимости будет усилена. Отметим, что с 30 декабря 2016 года в столице организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.

Также в ночь с 31 декабря 2016  на 1 января 2017 года до 5:00 утра продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212 , 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Украинские Национальные Новости

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