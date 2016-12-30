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Київський транспорт змінить рух на новорічні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві зміниться рух громадського трансопрту на період новорічних свят. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, роботу столичного метрополітену в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде подовжено на 3 години.

У ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року роботу рухомого складу наземного пасажирського транспорту загального користування буде подовжено на 3 години. А саме: буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх поїздів метрополітену.

Роботу фунікулера в ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року буде організовано в цілодобовому режимі.

Окрім того, з 31 грудня 2016 року з 20:00 до 2:00 1 січня 2017 року, 1 січня 2017 року з 14:00 до 20:00, а також 7 січня 2016 з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

Зокрема, роботу тролейбусного маршруту №6 буде організовано за такою схемою: вул. Юрія Кондратюка — просп. Маршала Рокоссовського — вул. Полярна — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — станція метро “Лук’янівська” в зворотному напрямку за цією ж схемою;

Тролейбусний маршрут №16 курсуватиме так: вул. Щусєва — вул. Ризька — вул. Дорогожицька — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою;

Тролейбусний маршрут №18 курсуватиме за наступною схемою: вул. Сошенка — вул. Вишгородська — вул. Кирилівська — Подільський узвіз — вул. Овруцька — вул. Герцена — вул. Мельникова — вул. Січових стрільців — вул. В’ячеслава Чорновола — просп. Повітрофлотський у зворотному напрямку за цією ж схемою.

Варто зазначити, що на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді автобусні маршрути №24 та №114 курсуватимуть за схемою руху робочого дня.

Роботу нічних маршрутів міського пасажирського транспорту в ніч із 6 на 7 січня 2017 року в разі необхідності буде посилено. Зазначимо, що з 30 грудня 2016 року в столиці організовується рух чотирьох нічних маршрутів громадського транспорту, що курсуватимуть на постійній основі.

Також у ніч із 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року до 05:00 ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

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