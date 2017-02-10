Киевские улицы будут убирать с помощью электромобилей

Всего "Киевзеленстрой" получил 157 единиц техники, из которых 47 - крупногабаритная техника, 15 - прицепы, 57 - малагабаритная, 31 - навесное оборудование (щетки, отвалы, косилки), 1 - дереводробитель, 6 - средства малой механизации. На приобретение оборудования из государственного бюджета было выделено 109 млн грн.

"Впервые мы продемонстрировали современную экологическую технику. Сегодня мы представляем 9 образцов из 104 единиц приобретенной техники", - рассказал генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.

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Так, в частности, были представлены экскаватор-погрузчик, вакуумно-подметальные машины, которые собирают до 1000 кг мусора, а также первый в Украине грузовой электромобиль для уборки парков с запасом хода более 130 км.

По словам специалистов "Киевзеленстроя", аналогичные по характеристикам бензиновые авто, по сравнению с новыми электромобилями, за год потребляют топлива больше чем на 550 тыс. грн.