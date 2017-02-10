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Київські вулиці прибиратимуть за допомогою електромобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Комунальні служби столиці презентували екологічну техніку, за допомогою якої будуть прибирати вулиці Києва. Зокрема, це електромобілі, вакуумно-підмітальні машини, газонокосарки, передає кореспондент УНН.

Київські вулиці прибиратимуть за допомогою електромобілів

Всього “Київзеленбуд” отримав 157 одиниць техніки, з яких 47 – великогабаритна техніка, 15 – причепи, 57 – малагабаритна, 31 – навісне обладнання (щітки, відвали, косарки), 1 – деревоподріблювач, 6 – засоби малої механізації. На придбання устаткування з державного бюджету було виділено 109 млн грн.

“Вперше ми продемонстрували сучасну екологічну техніку. Сьогодні ми презентуємо 9 зразків із 104 одиниць придбаної техніки”, – розповів генеральний директор “Київзеленбуду” Михайло Наконечний.

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Так, зокрема, було презентовано екскаватор-навантажувач, вакуумно-підмітальну машину, яка збирає до 1000 кг сміття, а також перший в Україні вантажний електромобіль для прибирання парків із запасом ходу більше 130 км.

За словами фахівців “Київзеленбуду”, аналогічні за характеристиками бензинові авто, порівняно із новими електромобілями, за рік споживають пального більше ніж на 550 тис. грн.

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