Киевские правоохранители разоблачили руководителя общественной организации на взятке в 10 тыс. долл.

В Подольское управление полиции поступило заявление от частного предпринимателя о том, что руководитель общественной организации вымогал у него 10 тысяч долларов за непрепятствование его законной деятельности.

Правоохранители установили, что подозреваемый под прикрытием общественной деятельности занимался незаконным вымогательством средств у предпринимателей, угрожая жалобами и заявлениями на их деятельность в правоохранительные органы.

Злоумышленнику объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.