Київські правоохоронці викрили керівника громадської організації на хабарі у 10 тис. дол.

До Подільського управління поліції надійшла заява приватного підприємця про те, що керівник громадської організації вимагав у нього 10 тисяч доларів за неперешкоджання його законній діяльності.

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Правоохоронці встановили, що підозрюваний під прикриттям громадської діяльності займався незаконним вимаганням коштів із підприємців, погрожуючи скаргами та заявами на їхню діяльність до правоохоронних органів.

Зловмиснику оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 (Вимагання) КК України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.