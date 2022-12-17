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Киевское метро продолжает работать только как укрытие

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Метро продолжает работать только как укрытие. “Киевпасстранс” запустил автобусы, что частично дублируют маршруты метрополитена. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

“Киевпасстранс” запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

Интервалы движения на них составляют 15-20 минут:

· маршрут № 1-М“Ст. м. “Льва Толстого” — ст. м. “Лесная”

· маршрут № 2-М“Ст. м. “Героев Днепра” — ст. м. “Льва Толстого”

· маршрут № 3-М “Ст. м. “Красный Хутор” —ст. м. “Дворец Спорта”

Цитата

"О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", - говорится в сообщении.

Напомним 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что метро столицы временно остановили.

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