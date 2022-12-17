Киевское метро продолжает работать только как укрытие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Метро продолжает работать только как укрытие. “Киевпасстранс” запустил автобусы, что частично дублируют маршруты метрополитена. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Детали
“Киевпасстранс” запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.
Интервалы движения на них составляют 15-20 минут:
· маршрут № 1-М“Ст. м. “Льва Толстого” — ст. м. “Лесная”
· маршрут № 2-М“Ст. м. “Героев Днепра” — ст. м. “Льва Толстого”
· маршрут № 3-М “Ст. м. “Красный Хутор” —ст. м. “Дворец Спорта”
Цитата
"О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", - говорится в сообщении.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что метро столицы временно остановили.