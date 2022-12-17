Київське метро продовжує працювати тільки як укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Метро продовжує працювати тільки як укриття. “Київпастранс” запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
Деталі
“Київпастранс” запустив автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.
Інтервали руху на них складають 15-20 хвилин:
· маршрут № 1-М “Ст. м. “Льва Толстого” — ст. м. “Лісова”
· маршрут № 2-М “Ст. м. “Героїв Дніпра” — ст. м. “Льва Толстого”
· маршрут № 3-М “Ст. м. “Червоний Хутір” — ст. м. “Палац Спорту”
Цитата
"Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково. Наразі підземні станції метро продовжують працювати винятково в режимі укриття", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що метро столиці тимчасово зупинили.