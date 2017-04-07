Киевское метро будет работать на час дольше в Пасхальную ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Пасхальную ночь столичная подземка будет работать на час дольше и откроется утром на час раньше. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро, передает УНН.
“В Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля подземка вечером будет работать на час дольше, а утром откроется на час раньше”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в связи с подготовкой и проведением киевского полумарафона 8-9 апреля 2017 вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта.