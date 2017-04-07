Київське метро працюватиме на годину довше у Великодню ніч

“У Великодню ніч з 15 на 16 квітня підземка ввечері працюватиме на годину довше, а вранці відкриється на годину раніше”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з підготовкою та проведенням київського напівмарафону 8-9 квітня 2017 року вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту.