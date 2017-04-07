Київське метро працюватиме на годину довше у Великодню ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Великодню ніч столична підземка працюватиме на годину довше і відкриється вранці на годину раніше. Про це повідомляє прес-служба київського метро, передає УНН.
“У Великодню ніч з 15 на 16 квітня підземка ввечері працюватиме на годину довше, а вранці відкриється на годину раніше”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з підготовкою та проведенням київського напівмарафону 8-9 квітня 2017 року вносяться тимчасові зміни в роботу наземного громадського транспорту.