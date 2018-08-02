Киевская милиция задержала прыгуна по крышам авто
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На столичном Печерске задержали молодого человека за совершение хулиганских действий. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в г.Киеве, передает УНН.
“Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность 24-летнего местного жителя к совершению хулиганских действий. Полицейские отобрали заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается”, - говорится в сообщении.
В четверг, 2 августа, на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов неизвестный прыгает по припаркованным автомобилям.
Сотрудники полка полиции особого назначения за несколько минут поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.
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Молодого парня доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях он указал, что ведет блог и снимал видео для своей страницы в соцсети.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает за совершение подобных действий до трех лет ограничения свободы. Молодого человека отпустили под личное обязательство.
Напомним, в Киеве служебная овчарка разыскала поджигателя авто. За сутки — с 30 по 31 июля — в Киеве сгорели шесть автомобилей.