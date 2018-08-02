Киевская милиция задержала прыгуна по крышам авто

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16562 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78114 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119033 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126912 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166283 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152327 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

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7 марта, 08:52 • 179178 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. На столичном Печерске задержали молодого человека за совершение хулиганских действий. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в г.Киеве, передает УНН.

“Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность 24-летнего местного жителя к совершению хулиганских действий. Полицейские отобрали заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается”, - говорится в сообщении.

В четверг, 2 августа, на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов неизвестный прыгает по припаркованным автомобилям.

Сотрудники полка полиции особого назначения за несколько минут поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.

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Молодого парня доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях он указал, что ведет блог и снимал видео для своей страницы в соцсети.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает за совершение подобных действий до трех лет ограничения свободы. Молодого человека отпустили под личное обязательство.

Напомним, в Киеве служебная овчарка разыскала поджигателя авто. За сутки — с 30 по 31 июля — в Киеве сгорели шесть автомобилей.

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