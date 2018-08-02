Київська поліція затримала стрибуна по дахах авто

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. На столичному Печерську затримали молодика за вчинення хуліганських дій. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“Записи з камер відеонагляду та покази свідків підтвердили причетність 24-річного місцевого мешканця до вчинення хуліганських дій. Поліцейські відібрали заяви у власників двох автомобілів. Сума завданого діями зловмисника збитку встановлюється”, — йдеться у повідомленні.

У четвер, 2 серпня, на спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Дружби Народів невідомий стрибає по припаркованих автомобілях.

Співробітники полку поліції особливого призначення за кілька хвилин спіймали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець.

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Молодика доставили до Печерського управління поліції для з’ясування обставини. У своїх поясненнях хлопець вказав, що він блогер і знімав відео для своєї сторінки в соцмережі.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Молодика відпустили під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, у Києві службова вівчарка розшукала палія авто. За добу - з 30 по 31 липня - у Києві згоріли шість автівок.

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