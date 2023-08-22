Киевщине сегодня будет шумно: проведут плановые взрывные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Белоцерковском районе Киевской области сегодня до 17 часов вечера будут работать взрывотехники. ОВА призвала граждан сохранять спокойствие, передает УНН.
Детали
"22 августа на Шамраевском месторождении гранитов, что в Белоцерковском районе, проведут взрывные работы. Они связаны с технологическими процессами. Время работы взрывотехников до 17.00. Поэтому в некоторых общинах области местные жители могут слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В военной администрации призвали граждан сохранять спокойствие, ведь это плановые работы.
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