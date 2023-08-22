Киевщине сегодня будет шумно: проведут плановые взрывные работы

Детали

"22 августа на Шамраевском месторождении гранитов, что в Белоцерковском районе, проведут взрывные работы. Они связаны с технологическими процессами. Время работы взрывотехников до 17.00. Поэтому в некоторых общинах области местные жители могут слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

В военной администрации призвали граждан сохранять спокойствие, ведь это плановые работы.

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