На Київщині невідомий напав на жінку: правоохоронці зʼясовують обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Київщині у Білій Церкві невідомий напав на місцеву жительку. Правоохоронці шукають нападника. Також за цією справою відкрито кримінальне провадження, повідомляє поліція Київщини, передає УНН.
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Відомо, що 19 серпня, близько десятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий напав на місцеву жительку поблизу вулиці Східна.
Правоохоронці приїхали на виклик та за даним фактом відкрили кримінальне провадження.
Також правоохоронці розшукують зловмисника і просять усіх свідків нападу звернутись на спеціальну лінію “102" або до чергової частини за номером (093) 407 42 65.
Нагадаємо
Раніше на Київщині правоохоронці повідомили 52- річному чоловіку про підозру, який зґвалтував малолітню дівчинку. Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.