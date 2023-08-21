На Киевщине неизвестный напал на женщину: правоохранители выясняют обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На Киевщине в Белой Церкви неизвестный напал на местную жительницу. Правоохранители ищут нападавшего. Также по этому делу открыто уголовное производство, сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Известно, что 19 августа, около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на местную жительницу вблизи улицы Восточная.
Правоохранители приехали на вызов и по данному факту открыли уголовное производство.
Также правоохранители разыскивают злоумышленника и просят всех свидетелей нападения обратиться на специальную линию “102" или в дежурную часть по номеру (093) 407 42 65.
Напомним
Ранее на Киевщине правоохранители сообщили 52-летнему мужчине о подозрении, который изнасиловал малолетнюю девочку. Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.