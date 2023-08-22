Київщині сьогодні буде гучно: проведуть планові вибухові роботи

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"22 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехників до 17.00. Тому в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації закликали громадян зберігати спокій, адже це планові роботи.

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