Київщині сьогодні буде гучно: проведуть планові вибухові роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Білоцерківському районі Київської області сьогодні до 17 години вечора будуть працювати вибухотехніки. ОВА закликала громадян зберігати спокій, передає УНН.
Деталі
"22 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехників до 17.00. Тому в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
У військовій адміністрації закликали громадян зберігати спокій, адже це планові роботи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині невідомий напав на жінку: правоохоронці зʼясовують обставини