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Київщині сьогодні буде гучно: проведуть планові вибухові роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Білоцерківському районі Київської області сьогодні до 17 години вечора будуть працювати вибухотехніки. ОВА закликала громадян зберігати спокій, передає УНН.

Деталі

"22 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехників до 17.00. Тому в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації закликали громадян зберігати спокій, адже це планові роботи.

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