Киевщина: из Бучи удалось эвакуировать около 100 мирных жителей

Детали

Отмечается, что в Бучу также доставили гуманитарный груз. Около 100 жителей эвакуированы. Только что автобусы прибыли в поселок Белогородка.

Павлюк также публикует фото и видео эвакуации.

Добавим

Сегодня в Киевской области российские оккупанты из танков обстреляли эвакуационные колонны, в результате чего погибли двое полицейских.