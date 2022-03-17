Киевщина: из Бучи удалось эвакуировать около 100 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Около 100 жителей города Буча удалось эвакуировать в поселок Белогородка, расположенный в Киевской области. Об этом информирует председатель Киевской ОВА Александр Павлюк в своем Телеграмм, пишет УНН.
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Отмечается, что в Бучу также доставили гуманитарный груз. Около 100 жителей эвакуированы. Только что автобусы прибыли в поселок Белогородка.
Павлюк также публикует фото и видео эвакуации.
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Сегодня в Киевской области российские оккупанты из танков обстреляли эвакуационные колонны, в результате чего погибли двое полицейских.