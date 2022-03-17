Київщина: з Бучі вдалося евакуювати близько 100 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 100 мешканців міста Буча вдалося евакуювати до селища Білогородка, що розташовано у Київській області. Про це інформує голова Київської ОВА Олександр Павлюк у своєму Телеграм, пише УНН.
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Зазначається, що у Бучу також доставили гуманітарний вантаж. Близко 100 жителів евакуйовано. Щойно автобуси прибули у селище Білогородка.
Павлюк також публікує фото та відео евакуації.
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Сьогодні у Київській області російські окупанти з танків обстріляли евакуаційні колони, внаслідок чого загинуло двоє поліцейських.