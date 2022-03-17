Київщина: з Бучі вдалося евакуювати близько 100 мирних жителів

Деталі

Зазначається, що у Бучу також доставили гуманітарний вантаж. Близко 100 жителів евакуйовано. Щойно автобуси прибули у селище Білогородка.

Павлюк також публікує фото та відео евакуації.

Додамо

Сьогодні у Київській області російські окупанти з танків обстріляли евакуаційні колони, внаслідок чого загинуло двоє поліцейських.