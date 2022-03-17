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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57857 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Київщина: з Бучі вдалося евакуювати близько 100 мирних жителів

Київщина: з Бучі вдалося евакуювати близько 100 мирних жителів

Київ • УНН

 • 120554 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 100 мешканців міста Буча вдалося евакуювати до селища Білогородка, що розташовано у Київській області. Про це інформує голова Київської ОВА Олександр Павлюк у своєму Телеграм, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у Бучу також доставили гуманітарний вантаж. Близко 100 жителів евакуйовано. Щойно автобуси прибули у селище Білогородка.

Павлюк також публікує фото та відео евакуації.

Додамо

Сьогодні у Київській області російські окупанти з танків обстріляли евакуаційні колони, внаслідок чого загинуло двоє поліцейських.

Українські Національні Новини

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