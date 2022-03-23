Киевщина: оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче, город заблокирован
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли блокпосты в Славутиче в Киевской области. Город заблокирован. Об этом сообщил в видеообращении городской голова Славутича Юрий Фомичев, передает УНН.
Цитата
"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижения противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом", - сказал Фомичев.
Детали
По его словам, город сейчас заблокирован и выехать из него невозможно.
"Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов, гуманитарной помощью. Сейчас мы отрезаны", - рассказал Фомичев.
Дополнения
Минувшей ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка Киевской области.