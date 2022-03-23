Киевщина: оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче, город заблокирован

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"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижения противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом", - сказал Фомичев.

Детали

По его словам, город сейчас заблокирован и выехать из него невозможно.

"Сегодня никаких коридоров нет, и выезд из Славутича невозможен, даже не планируйте это в ближайшие дни. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов, гуманитарной помощью. Сейчас мы отрезаны", - рассказал Фомичев.

Дополнения

Минувшей ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка Киевской области.