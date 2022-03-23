Київщина: окупанти обстріляли блокпост у Славутичі, місто заблоковане
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли блокпости у Славутичі в Київській області. Місто заблоковане. Про це повідомив у відеозверненні міський голова Славутича Юрій Фомічев, передає УНН.
Цитата
"Був обстріляний наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд", - сказав Фомічев.
Деталі
За його словами, місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.
"Сьогодні жодних коридорів немає, й виїзд зі Славутича неможливий, навіть не плануйте це найближчими днями. Так само важка ситуація з підвозом продуктів, гуманітарною допомогою. Зараз ми відрізані", - розповів Фомічев.
Доповнення
Минулої ночі російські окупанти з "Градів" обстріляли село Ясногородка на Київщині.