Окупанти з "Градів" обстріляли село Ясногородка під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої ночі російські окупанти з "Градів" обстріляли село Ясногородка на Київщині. Про це інформує УНН з посиланням на Київську ОДА.
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Як зазначили, за ніч було кілька тривог по всій області, тривали бої в населених пунктах вздовж Житомирської траси.
ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпіні та селі Мощун.
Ворог окопується та намагається перегрупуватися. Вночі з "Градів" обстріляли село Ясногородка. Дані про постраждалих уточнюють.
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Російські окупанти знову обстріляли Київ. У двох районах, зокрема, Шевченківському, загорілися житлові будинки, 4 людей травмовано.