Оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка под Киевом

Детали

Как отметили, за ночь было несколько тревог по всей области, продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун.

Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из "Градов" обстреляли село Ясногородка. Данные о пострадавших уточняют.

Добавим

Российские оккупанты снова обстреляли Киев. В двух районах, в частности, Шевченковском, загорелись жилые дома, 4 человека травмированы.



