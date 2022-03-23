Оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Прошлой ночью российские оккупанты из "Градов" обстреляли село Ясногородка Киевской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
Детали
Как отметили, за ночь было несколько тревог по всей области, продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.
ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун.
Враг окапывается и пытается перегруппироваться. Ночью из "Градов" обстреляли село Ясногородка. Данные о пострадавших уточняют.
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Российские оккупанты снова обстреляли Киев. В двух районах, в частности, Шевченковском, загорелись жилые дома, 4 человека травмированы.