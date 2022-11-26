Киевская область на экстренных отключениях, местами света нет больше суток - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской области сегодня применяются экстренные отключения электроэнергии, также есть аварии на сетях из-за непогоды, в некоторых громадах света нет более суток. Однако, идет работа над выходом на плановые отключения, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в субботу, 26 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По решению «Укрэнерго», в области продолжаются экстренные отключения электричества", - отметил Кулеба.
Кроме того, по его словам, есть аварии на линиях из-за погодных условий:
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- Возле Василькова на линиях одновременно работают 18 ремонтных бригад.
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- Петровские линии уже восстановлены.
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"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и выйти на плановые отключения. Отдельно работают над тем, чтобы подключить как можно быстрее громады, которые больше суток без света", - подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на утро 26 ноября сократился до 25%, отключения света продолжаются.