Киевская область на экстренных отключениях, местами света нет больше суток - ОВА

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской области сегодня применяются экстренные отключения электроэнергии, также есть аварии на сетях из-за непогоды, в некоторых громадах света нет более суток. Однако, идет работа над выходом на плановые отключения, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в субботу, 26 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По решению «Укрэнерго», в области продолжаются экстренные отключения электричества", - отметил Кулеба.

Кроме того, по его словам, есть аварии на линиях из-за погодных условий:

  • Возле Василькова на линиях одновременно работают 18 ремонтных бригад.
  • Петровские линии уже восстановлены.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и выйти на плановые отключения. Отдельно работают над тем, чтобы подключить как можно быстрее громады, которые больше суток без света", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на утро 26 ноября сократился до 25%, отключения света продолжаются.

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