Киевская область на экстренных отключениях, местами света нет больше суток - ОВА

Детали

"По решению «Укрэнерго», в области продолжаются экстренные отключения электричества", - отметил Кулеба.

Кроме того, по его словам, есть аварии на линиях из-за погодных условий:



Возле Василькова на линиях одновременно работают 18 ремонтных бригад.



Петровские линии уже восстановлены.



"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение и выйти на плановые отключения. Отдельно работают над тем, чтобы подключить как можно быстрее громады, которые больше суток без света", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на утро 26 ноября сократился до 25%, отключения света продолжаются.