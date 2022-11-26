Київщина на екстрених відключеннях, подекуди світла немає понад добу - ОВА

Деталі

"За рішенням «Укренерго», в області тривають екстрені вимкнення електрики", - зазначив Кулеба.

Окрім того, з його слів, є аварії на лініях через погодні умови:



Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.



Петрівські лінії вже відновлено.



"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 26 листопада скоротився до 25%, відключення світла тривають.