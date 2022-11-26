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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Київщина на екстрених відключеннях, подекуди світла немає понад добу - ОВА

Київщина на екстрених відключеннях, подекуди світла немає понад добу - ОВА

Київ • УНН

 • 929657 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській області сьогодні застосовуються екстрені відключення електроенергії, також є аварії на мережах через негоду, у деяких громадах світла немає понад добу. Однак, йде робота над виходом на планові відключення, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За рішенням «Укренерго», в області тривають екстрені вимкнення електрики", - зазначив Кулеба.

Окрім того, з його слів, є аварії на лініях через погодні умови:

  • Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.
  • Петрівські лінії вже відновлено.

"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 26 листопада скоротився до 25%, відключення світла тривають.

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