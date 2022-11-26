Київщина на екстрених відключеннях, подекуди світла немає понад добу - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській області сьогодні застосовуються екстрені відключення електроенергії, також є аварії на мережах через негоду, у деяких громадах світла немає понад добу. Однак, йде робота над виходом на планові відключення, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у суботу, 26 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За рішенням «Укренерго», в області тривають екстрені вимкнення електрики", - зазначив Кулеба.
Окрім того, з його слів, є аварії на лініях через погодні умови:
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- Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.
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- Петрівські лінії вже відновлено.
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"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 26 листопада скоротився до 25%, відключення світла тривають.