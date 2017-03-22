Киевская область второй год подряд опережает столицу по объемам введенного в эксплуатацию жилья

В частности, в 2015 году Киевская область приняла в эксплуатацию более 1,8 млн. кв. м жилья, что на 38% больше, чем в столице. В прошлом году, Киевская область опередила столицу в 1,5 раза, приняв в эксплуатацию более 2,5 млн.кв. м жилья.

При этом, Киевская область второй год подряд демонстрирует последовательный рост объемов введенного в экплуатацию жилья, в отличие от столицы.

Так, в Киевской области общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в прошлом году по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 10,5%, в то же время этот объем в Киеве сократился на 2,3% в годовом измерении.

Напомним, по итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс.долларов США .