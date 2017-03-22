Київщина другий рік поспіль випереджає столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла

Зокрема, у 2015 році Київщина прийняла в експлуатацію понад 1,8 млн кв. м житла, що на 38% більше, ніж у столиці. Минулого року, Київщина випередила столицю у 1,5 рази, прийнявши в експлуатацію понад 2,5 млн кв. м житла.

При цьому, Київщина другий рік поспіль демонструє послідовне зростання обсягів введенного в екплуатацію житла, на відміну від столиці.

Так, у Київській області загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у минулому році, порівняно з 2015 роком, збільшилась на 10,5%, У той же час цей обсяг у Києві скоротився на 2,3% у річному вимірі.

Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис.доларів США.