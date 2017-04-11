Киевсовету предложили переименовать проспект Победы

"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах на Брест-Литовский проспект", - говорится в проекте решения.

При этом в проекте также указано, что после принятия соответствующего решения, оно должно быть обнародовано в газете Киевского горсовета "Хрещатик". Должны быть внесены изменения в официальный справочник улиц столицы.

Стоит отметить, что субъектом представления указан Киевский городской председатель Виталий Кличко.

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