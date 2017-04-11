Київраді запропонували перейменувати проспект Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Київській міській раді зареєстрований проект рішення про перейменування проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект. Відповідний проект опубліковано на сайті міськради, передає УНН.
"Перейменувати проспект Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться у проекті рішення.
При цьому в проекті також вказано, що після прийняття відповідного рішення, воно має бути оприлюднена в газеті Київської міськради "Хрещатик". Мають бути внесені зміни у до офіційного довідника вулиць столиці.
Варто зазначити, що суб’єктом подання вказаний Київський міський голова Віталій Кличко.
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